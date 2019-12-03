شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هالة فاخر بـ "طاقية" تكشف أجزاء من شعرها.. هل تخلت عن الحجاب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت صور جمعت الفنانة هالة فاخر وحسن الرداد والإعلامية إنجى على على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، وظهرت هالة فاخر مرتدية طاقية تكشف أجزاء من شعرها، فهل تخلت عن الحجاب وقررت أن تسير على نهج الفنانة صابرين التى تخليت عن الحجاب تماما منذ أيام قليلة.





وتشارك الفنانة هالة فاخر من خلال مسرحية "لوكاندة الأوباش" من بطولة كلا من الفنان ماجد المصرى وحسن الرداد وإيمان العاصى وسعد الصغير وشيماء سيف وحمدى المرغنى وحسن عبدالفتاح، ومن المقرر عرضها بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، وهى من تأليف محمد عز، ومن إخراج أشرف زكى .





يذكر أن موسم الرياض يشهد عرض أكثر من مسرحية مصرية منها "3 أيام فى الساحل" للفنان محمد هنيدى، و"الملك لير" للفنان يحيى الفخرانى، و"حزلقوم" لـ أحمد مكى و"علاء الدين والعفريت" لـ أحمد عز.