شكرا لقرائتكم خبر عن "5 مواه" مصرية مقيمة بكندا تستخدم إيفيه فيفى عبده.. لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأت فتاة مصرية مقيمة بكندا إلى حيلة ذكية للتعرف على المصريين المتواجدين فى كندا، لتكوين المزيد من العلاقات فى كندا مع أبناء وطنها، حيث قالت الفتاة والتى تدعى "دينا هشام"، أنها طول الوقت تريد أن يعلم الجميع أنها مصرية.

وأضافت، أريد التعرف على مزيد من المصريين "علشان أخرج معاهم ونتكلم مع بعض ونهزر مع بعض لأن مافيش خفة دم زي بتاعتنا"

وتابعت دينا من خلال فيديو نشرته لها انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، "لما جبنا عربية عرفت أنى ممكن أحط أى النمرة اللى انا عاوزها .. فقرت أنها تكون ايفيه مصرى أو مقولة مصرية كل الناس المصريين تعرفها .. يعنى لو حد يعرف الجملة دية وماشى وراا يعرف انى مصرية .. ففكرت لأننا 5 أفراد فى العيلة ولأن أكتر حاجة الناس تعرف أنى مصرية منها لقيت مقولة فيفى عبده "5 مواه" مناسبة"

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وقالت "لو أنا خليت نمرة العربية 5 مواه كل الناس هتعرف أن اللى جوا العربية مصريين .. وفعلا عملت كده"، وصورة دينا نمرة سيارتها والتى كتبت عليها 5 مواه بالانجليزية"



مصرية مقيمة فى كندا

النجمة فيفى عبده، نشرت فيديو دينا هشام عبر حسابها على "انستجرام" معربة عن سعادتها بطريقتها واختيارها لهذا "الإيفيه".

وقالت فيفى "بجد انبسط اوى بالفيديو ده تحية كبيرة منى للبنوتة الجميلة دى دينا هشام و عائلتها و لكل المصريين اللى فى كندا بحبكم اوى خمسة مواه"