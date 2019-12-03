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شكرا لقرائتكم خبر عن مارفل تطرح تيزر جديد لأحدث أفلامها Black Widow بـ بوستر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مارفل عن طرحها تيزرجديد لأحدث أفلامها المنتظرة Black Widow، وذلك من خلال نشربوستر لـ سكارليت جوهانسون.
Black Widow
ومن المقررأن يصل فيلم Black Widow إلى دور العرض، يوم 1 مايو من العام المقبل 2020، وذلك بعدما حققت نجاحاً كبيراً من خلال دورها في سلسلة Avengers، بدورفتاة المخابرات الروسية، لمدة أربعة أجزاء.
علي جانب آخريعد هذا الفيلم أولي أفلام سكارليت جوهانسون التي تقوم فيها بلعب دور البطولة حول شخصيتها في أحداث سلسلة المنتقمون، وهي الوحيدة في أبطال العمل التي لم تقم بذلك بعد انتهاء السلسلة حيث انتهجت شركة مارفل سياسة قامت فيها بإسناد كافة الأبطال لأعمال مختلفة منفردين باستثناء سكارليت التي اكتفت الشركة بظهورها ضمن أحداث الأفلام السابقة دون أن يكون لها فيلم منفرد حول شخصيتها، وهو ما يجعل الفيلم منتظراً من قبل كثيرين من جمهورها خاصة بعد وفاتها ضمن أحداث الجزء الأخيرمن avengers.
كما يعود الممثل العالمى روبرت داونى لعالم مارفل مرة أخرى بعد وفاته فى المشهد الأخيرمن فيلم avengers endgame، ليجسد الأداء الصوتى لمسلسل بعنوان what if يعرض عبرالمنصة الرقمية الجديدة Disney+.
وسيلعب داونى دورتونى ستارك الشهير فى إنقاذ كوكب الأرض فى آخر مشاهد فيلم avengers endgame المتمم لسلسلة الأفينجرز الشهيرة، بحسب التقارير التى نشرتها وسائل الإعلام العالمية عن المسلسل الجديد.
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