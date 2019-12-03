عمرو سمير عاطف عن فيلم "The Irishman": "نتفليكس هتعيش 200 سنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر السيناريست عمرو سمير عاطف، عبر حسابه الشخصي في موقع "فيس بوك" تدوينة يعلق بها على فيلم "الإيرلندي - The Irishman" للمخرج مارتن سكورسيزي.

وكتب عاطف: "مش عارف أبدأ كلامي إزاي عن فيلم (أيرش مان)، بس لغاية ما أفكر خليني أقولك إحنا عمالين نسمع عن نهاية نت فليكس اللي قربت، والمنافسة اللي ها تخسرها قصاد أمازون وديزني بلس وآبل تي في بلس، وغيرهم من المنصات اللي كتير شايف أنها هتنهي عصر نت فليكس، الفيلم ده لوحده كدة ضمن لنت فليكس أنها تعيش من 100 لـ200 سنة كمان على الأقل".

والفيلم من بطولة عدد من كبار نجوم السينما الأمريكية مثل روبرت دي نيرو، وآل باتشينو، وجو بيشي، ومن إخراج مارتن سكورسيزي، وعرض الفيلم في حفل افتتاح القاهرة السينمائي.​

