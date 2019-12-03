ركين سعد بدون مكياج ونرمين ماهر في "الكافيه".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مجدي الهواري

نشر المخرج مجدي الهواري، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها قبل تناول "وجبة طعام بحرية".

محمد رجب

نشر الفنان محمد رجب، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له، ظهر فيها بجاكيت أحمر ونظارة شمسة، حازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

عمرو سلامة

نشر المخرج عمرو سلامة، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له من داخل سيارته.

إيمي سالم

نشرت الفنانة إيمي سالم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بمكياج ناعم حاز على إعجاب جمهورها.

نرمين ماهر

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نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بأحد الكافيهات.

نيشان

نشر الإعلامي اللبناني نيشان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له بصحبة أحدى الفتيات السعوديات.

ركين سعد

نشرت الفنانة الأردنية ركين سعد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة طبيعية دون مكياج.

أصالة

نشرت الفنانة السورية أصالة نصري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

أمل حجازي

نشرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها علقت عليها: "اعتن جيدا بسمعتك لأنها ستعيش أكثر منك".

كندة حنا

نشرت الفنانة السورية كندة حنا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من العاصمة السورية دمشق.