صور وفيديو| حسين الجسمي يتألق في احتفالات العيد الوطني الإماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تألق الفنان حسين الجسمي في احتفالات العيد الوطني الإماراتي الـ48.

وأشعل حسين الجسمي مسرح ساحل الأمير بإمارة دبي بمجموعة من أفضل أغانيه.

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ولم ينسَ الفنان الكبير ذكر مصر بمجموعة من أهم أغنياته التي قدمها للشعب المصري، والذي يقول دائمًا بأنه واحد منهم وأن مصر هي بلده الثاني.

وغنى الجسمي في الحفل "بشرة خير"، " بحبك وحشتيني" والتي طالبه الجمهور بإعادتها أكثر من مرة، حيث قال: "أنا بحب كل شبر بمصر وهغني كل الأغاني".

وتألق الجسمي خلال الحفل بمجموعة من أروع أغنياته كـ"كل ما نويت أنسى، بحر الشوق، مهم جدًا، أنا براوة، عمرك سمعت بطير، 6 الصبح، الله يا زايد، أنا لها".