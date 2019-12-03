محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
نشر المطرب إيساف، مقطع فيديو من أحدث أغانيه، "عياط الروح" قبل طرحها على "يوتيوب".
وعلق إيساف، على الفيديو، عبر حسابه على"إنستجرام"،: "الأغنية دي جديدة اسمها ( عياط الروح )، اسمعوها هتكسر قلوبنا كلنا، هى لسة مخلصتش، ولسة ما نزلتش ولسة شغالين فيها.. بس مقدرتش أمسك إحساسي في إني أنزلها ونسمعها كلنا".
وتابع: " الموقف ده، أكيد كلنا مرّينا بظروف صعبة، وأكيد الدنيا شوية حلوة وشوية مرُة ومش هنقول غير ربنا يصبرنا على كل أحوال الدنيا.. اسمع الكلام ده عشان خارج من القلب بجد".
وأضاف: الأغنية كلام:عصام حجاج، وألحان: حسين محمود، وتوزيع :طارق عبد الجابر .
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| قبل طرحها.. إيساف يطرح مقطعًا من أغنيته الجديدة "عياط الروح": "هتكسر قلوبنا كلنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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