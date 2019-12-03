- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
علقت الفنانة يارا، على فوز قائد فريق برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، بالكرة الذهبية للمرة السادسة، كأفضل لاعب في العالم 2019.
وكتبت الفنانة يارا، تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"،: "معروفة، وشي عادي يعني طبيعي بس إنو نقول مبروك أكيد".
وخاض ميسي منافسة قوية على الكرة الذهبية، مع ثنائي ليفربول فان دايك ومحمد صلاح وكرستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.
يذكر أن يارا من أكبر مشجعى نادي برشلونة، واللاعب ميسي.
كانت هذه تفاصيل خبر يارا عن فوز ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة: "وإيه الجديد يعني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.