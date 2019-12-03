يارا عن فوز ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة: "وإيه الجديد يعني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

علقت الفنانة يارا، على فوز قائد فريق برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، بالكرة الذهبية للمرة السادسة، كأفضل لاعب في العالم 2019.

وكتبت الفنانة يارا، تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"،: "معروفة، وشي عادي يعني طبيعي بس إنو نقول مبروك أكيد".

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وخاض ميسي منافسة قوية على الكرة الذهبية، مع ثنائي ليفربول فان دايك ومحمد صلاح وكرستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

يذكر أن يارا من أكبر مشجعى نادي برشلونة، واللاعب ميسي.