محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
علقت الفنانة ياسمين صبري، على فوز قائد فريق برشلونة الإسباني، ليونيل أندريس ميسي، بالكرة الذهبية للمرة السادسة، كأفضل لاعب في العالم خلال 2019.
وكتبت الفنانة ياسمين صبري تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"،: "يا ملكنا الدائم"
وخاض ميسي منافسة قوية على الكرة الذهبية، مع ثنائي ليفربول فان دايك ومحمد صلاح وكرستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تتويجه بالكرة الذهبية للمرة السادسة.. ياسمين صبري تعلق على فوز ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.