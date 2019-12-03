بعد تتويجه بالكرة الذهبية للمرة السادسة.. ياسمين صبري تعلق على فوز ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة ياسمين صبري، على فوز قائد فريق برشلونة الإسباني، ليونيل أندريس ميسي، بالكرة الذهبية للمرة السادسة، كأفضل لاعب في العالم خلال 2019.

وكتبت الفنانة ياسمين صبري تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"،: "يا ملكنا الدائم"

وخاض ميسي منافسة قوية على الكرة الذهبية، مع ثنائي ليفربول فان دايك ومحمد صلاح وكرستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.