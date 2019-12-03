كاظم الساهر يلغي حفله بموسم الرياض بسبب أحداث العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر عن إلغاء حفلته الغنائية، بموسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، 12 ديسمبر الجاري، نظرًا للأحداث التي تمر بها العراق.

ونشر الساهر بوستر حفله، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: " نود أن نلفت عنايتكم إلى أن تم إلغاء مشاركة كاظم الساهر في مهرجان موسم الرياض نظراً للظروف الراهنة في العراق الحبيب، نعتذر من الجمهور السعودي الكريم و نشكركم لتفهمكم".

ومن ناحية آخرى تعرض الساهر، أكتوبر الماضي، لشائعة وفاته مسومًا، وكتب الحساب الرسمي للفنان كاظم الساهر تغريدة: "نود أن نلفت عنايتكم إلى أن كاظم الساهر بخير والشائعات التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي عارية عن الصحة. نشكر اهتمامكم و محبتكم، دمتم بكل خير".