شاهد: اليوتيوبر السورية نارين ترقص السامري في الرياض وتشارك فرقة شعبية

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لفرقة شعبية تؤدي رقص “السامري” بمشاركة اليوتيوبر السورية نارين حيث كانت وقتها تزور الرياض لحضور معرض السيارات. وعبرن نارين عن سعادتها بوجودها بالرياض حيث نشرت صورة لها أثناء الزيارة أثارت الإعجاب.

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