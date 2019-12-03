نشر باند ملاذ أفيش الرسمي لأغنيتهم الجديدة، والتي تحمل أسم البارود، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وتأتي كلمات الأغنية: لسة النار ملية المكان مش هيموت من الدخان.. أصل الموت ده سرها.. لوحدها.
والأغنية تأتي ضمن ألبوم ملاذ الجديد، والمقرر طرحه قريبًا، ويحمل الألبوم أسم مبدئي بعنوانسابع سما، ومن بين أغاني الألبوم فكرك.
كما توجه ملاذ باند للشكر للفنان محمود بدراوي، والذي صمم الأفيش، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: استنوا البارود قريب جدًا.. شكر خاص لصديقنا المواهب بدراوي على
يشار إلى أن ملاذ باند طرح سابقًا ألبوم بعنوان الصدع، وضم الألبوم 7 أغاني من بينهم: الصوت دا حقيقي، الملاذ الأخير، أواخر سبتمبر، مين أنت، حلمك الملعون، وحقق الألبوم نجاحًا مذهلًا، منذ طرحه بالأسواق، والمتاجر الإلكترونية.
يذكر أن الفنان محمود بدراوي قدم العديد من الأغاني الناجحة، والتي لاقت رواجًا كبيرًا بين الجمهور، ومن بين تلك الأغاني: إغسل قلبك، ماتحسبهاش، أحمر وأسود.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. التفاصيل الكاملة لأغنية البارود لـ ملاذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.