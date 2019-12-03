صور.. التفاصيل الكاملة لأغنية البارود لـ ملاذ

نشر باند ملاذ أفيش الرسمي لأغنيتهم الجديدة، والتي تحمل أسم البارود، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتأتي كلمات الأغنية: لسة النار ملية المكان مش هيموت من الدخان.. أصل الموت ده سرها.. لوحدها.

والأغنية تأتي ضمن ألبوم ملاذ الجديد، والمقرر طرحه قريبًا، ويحمل الألبوم أسم مبدئي بعنوان

، ومن بين أغاني الألبوم فكرك.

كما توجه ملاذ باند للشكر للفنان محمود بدراوي، والذي صمم الأفيش، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: استنوا البارود قريب جدًا.. شكر خاص لصديقنا المواهب بدراوي على

التصميم .

يشار إلى أن ملاذ باند طرح سابقًا ألبوم بعنوان الصدع، وضم الألبوم 7 أغاني من بينهم: الصوت دا حقيقي، الملاذ الأخير، أواخر سبتمبر، مين أنت، حلمك الملعون، وحقق الألبوم نجاحًا مذهلًا، منذ طرحه بالأسواق، والمتاجر الإلكترونية.

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يذكر أن الفنان محمود بدراوي قدم العديد من الأغاني الناجحة، والتي لاقت رواجًا كبيرًا بين الجمهور، ومن بين تلك الأغاني: إغسل قلبك، ماتحسبهاش، أحمر وأسود.