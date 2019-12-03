أميرة الدراما.. إطلالات ملكية لإيمان العاصي في رمضان 2020

استطاعت النجمة الشابة إيمان العاصى أن تصنع اسماً مرموقاً ومكانة خاصة بين نجمات جيلها لتتفوق عليهن بعد نجاحها فى الأعمال التى شاركت بها بدءاً من مسلسل «حضرة المتهم أبى» أمام الفنان الكبير الراحل نور الشريف وبعدها توالت أعمال تليفزيونية وسينمائية تركت فيها بصمة، منها مسلسلات أحلام فى البوابة وحق مشروع والأدهم والاكسلانس وأبوعمر المصرى ولمس أكتاف، وهى حالياً تنتظر عرض مسلسل «ملائكة إبليس»، وتشارك فى بطولة مسلسل «بخط اليد»

لم يأت حصول النجمة إيمان العاصى على لقب «أميرة الدراما»، من فراغ، فقد منحها جمهورها هذا اللقب بعد تألقها فى أدوار مهمة ومتنوعة أثبتت فيها موهبتها الفنية التى لا تعتمد فيها على جمالها فقط،

بل اعتمدت على التدقيق فى اختياراتها للشخصيات التى تجسدها وتنويع أدوارها واختلافها وهو ما دفعها لتحقيق نجاحات كبيرة برغم بدايتها القريبة إلى حد ما وتغيبها فترات، لكنها استطاعت أن تعوض هذا الغياب بأدوار سينمائية وتليفزيونية أبهرت بها الجمهور فى السينما والدراما التليفزيونية، وما زال لديها الكثير لتقدمه وتثبت به انها أميرة الدراما المصرية.

تحتاج ايمان العاصى فرصة قوية أثق بأنها ستنتهزها ببراعة لتثبت قدراتها الفنية وتؤكد أنها الفرس الرابح بين نجمات جيلها.. ولم لا؟ وهى من قدمت ببراعة أدوار الفتاة الجميلة الدلوعة وأدوار البنت الأرستقراطية المدللة

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وأدوار بنت البلد وكلها أجادت فيها ببساطة وتلقائية وموهبة واضحة.

ربما المصادفة التى قادت إيمان العاصى لتكون نجمة فى عالم الفن بسبب صورها المعبرة بملامحها الأخاذة الهادئة غير المتكلفة تكون سبباً فى انطلاقة قوية أتنبأ بها قريباً جداً من خلال بطولة مطلقة تضيف لرصيدها الفنى لدى جمهورها وهو ما تهدف إليه إيمان التى تحرص على الوجود الفنى بعمل واحد ودور ذى تأثير وهدف أفضل من وجودها بأعمال عديدة لا تكون هى محور التأثير فيها، وهو ما يدعوها لرفض الكثير من المعروض عليها حفاظاً على ما حققته من نجاحات.

أميرة الدراما إيمان العاصى لم تسع للشهرة والنجومية، بل النجومية التى سعت لها بفضل اجتهادها أولاً فى اختيار أعمالها ثم توفيق الله بتعاونها فى بدايتها الفنية مع الكبار أمثال النجم الراحل نور الشريف الذى تنبأ لها بمستقبل فنى باهر وهو ما يتحقق الآن.