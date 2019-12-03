حاول التخلص من حياته بسبب العمر لحظة .. معلومات لا تعرفها عن الفنان محمد خيري

توفى في الساعات الأولي من اليوم الإثنين، الفنان المصري محمد خيرى بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 77 عاما، ويعُد "خيري" أحد الفنانين الذين أثروا في الحياة الفنية بأعمال تظل خالدة فى ذاكرة السينما .

وخرجت جنازة الفنان الراحل بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، لتوديعه

ودفن جثمانه في مقابر الأسرة.

ولد في مدينة القاهرة عام 1942، والتحق بمسرح كلية التجارة خلال دراسته بها وتخرج في عام 1966، ثم بدأ العمل فى المسرح والسينما، وعمل فى أدوار صغيرة ثم التحق بالمعهد العالى للسينما وتخرج منه

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واستدعي "خيري" للتجنيد فاضطر الإبتعاد عن عالم الفن بضع سنوات، وقدم عدد من الأعماله الدرامية منها:"ليالى الحلمية والحرملك واللقاء الثانى والكومى والرجل الآخر وسر الأرض وأوراق مصرية والعطار والسبع بنات وأحلام هند الخشاب ورد قلبى وحنان وحنين ونعم مازلت آنسة.. ومن أبرز مشاركاته المسرحية بداية ونهاية وبنسيون الأحلام والنمر النهاردة آخر جنان ويا احنا يا همه وست الملك.