فيديو .. مفاجأة محمد كريم للمصريين بعد لقائه مع ني يو وأشر

حضر النجمين العالمين ني يو وأشر سابق السيارات فورميلا، والمقام في مدينة أبو ظبي، بالإمارات، حيث أحيا حفلًا غنائيًا مساء أمس من فعاليات السباق، كما حضر الفنان محمد كريم هذا الحفل.

ونشر ني يو صورة تجمعه بأشر، عر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، علق عليها قائلًا: حصلت على فرصة لتبادل المسرح مع أحد قدوتي الليلة الماضية.. ولم أتمكن من كتمان الدموع الحقيقية وكنت سعيدًا جدًا.. شكرًا أشر لأنك

واحدًا من الفنانين الرائعين، وستظل كذلك دائمًا.

كما نشر الفنان محمد كريم فيديو يجمعه بالفنان ني يو من فعاليات فورميلا، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق قائلًا: سأخذ ني يو معي لدولة مصر.. قريبًا.

يشار إلى أن الفنان العالمي ني يو طرح حديثًا ألبوم بعنوان Another Kind Of Christmas، والذي يضم الألبوم على 10 أغاني.

يذكر أن الفنان العالمي أشر طرح سابقًا كليب بعنوان Peace Sign، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا، حيث كسر حاجز الـ 7 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

جدير بالذكر أن الفنان محمد كريم شارك مؤخرًا في بطولة فيلم A Score to Settle، وهو بطولة كل من نيكولاس كيدج، بنجامين برات، نواه لي قروس، كارولينا ويدرا، إيان تراسي، سين أو روبرتس، نيكول مونوز، لين كهول يانج، نيكول جي لير، كارمل أميت، والفيلم من تأليف جون إس نيومان، شون كو.