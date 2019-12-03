تراند اليوم : بدون حمالة الصدر .. كيم كارداشيان تظهر بقميص نوم أبيض – إتفرج

دائما ما تدخل الشقيقات في خلافات مع بعضهن البعض اذ قررت احداهن ارتداء قطعة من ملابس شقيقتها دون علمها ، ولكن فاجأت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاراداشيان متابعيها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بنشرها لصورة بفستان ابيض انيق وكشفت من خلال التعليق المقترن بالصورة عن انه ليس فستانها.

وعلقت كيم كارداشيان التي تبلغ من العمر 39 عامًا :”قمت باستعارة هذا الفستان من شقيقتي كايلي سوف اعيده لكي قريبًا .. اسفة كايلي”.

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وحققت الصورة أكثر من مليون علامة اعجاب لايك بعد مرور اقل من ستة ساعات على طرحها بحساب كيم كارداشيان الذي يضم 152 مليون متابع من جميع انحاء العالم.

يشار إلى أن كيم كارداشيان متزوجة من مغني الراب الشهير كاني ويست في 2004، وأنجبت منه 4 اطفال نورث، سانت، شيكاغو و Psalm.