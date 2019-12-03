تراند اليوم : القمر ظهرت .. هالة فاخر تتخلي عن الحجاب في السعودية

نشرت الإعلامية إنجي علي، عبر حسابها الشخصي على انستجرام، صورة تجمعها بالفنانة هالة فاخر.

وظهرت الفنانة هالة فاخر في الصور بدون حجاب، مرتدية ايس كاب، أبرز خصلات شعرها الأشقر القصير بشكل واضح ما أثار عديد من علامات الاستفهام حول خلعها الحجاب.

وتساءل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي: هل خلعت هالة فاخر الحجاب على خطى باقي الفنانات؟ في حين وضع آخرون احتمالا أن تكون هالة فاخر مرتدية باروكة وأن هذه الخصلات من الباروكة وليس شعرها.

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وكانت قررت هالة فاخر منذ عدة سنوات ارتداء الحجاب، ورغم قيامها آنذاك ببطولة عدد من الأعمال الدرامية مثل “بيت العيلة”، وأعلنت أنها لم تعتزل الفن.