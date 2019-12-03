تراند اليوم : حنان شوقى – نعيش زمن الدراما التيك أواي والمخدرات الفنية

كتب – محمد حمدي

قال الدكتور إبراهيم أبوذكري الكاتب الكبير ورئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب ، أن الدراما تمثل صورة واقعية للمجتمع ، واستطاع أن تحقق السوق العربية المشتركة دون توقيع ، لما كانت تمثله من قيمة فنية تحوي كافة عناصر النجاح والجذب الجماهيري ، مما دعا الجميع للتهافت عليها باعتبار الدراما المصرية صناعة وتجارة تمتلك مقومات التفرد والإبداع والعراقة ، معترفا بوجود أزمة حقيقية في صناعة دراما ووصفها بالكارثة التي تشهد خسائر بالملايين لأصحابها ، خاصة بعد أن هربت كوادر صناعة الدراما ، وتميزت الصناعة في بعض الدول منها المغرب التي تمتلك رصيدا كبيرا من الكوادر المتميزة من المخرجين والفنيين وغيره

وأضاف أبوذكري خلال الندوة التي استضافها حزب التجمع بشارع طلعت حرب ، مساء أمس بعنوان : أسباب تراجع الدراما التليفزيونيه المصرية ، وكيف تعود مصر إلى الريادة الفنيه وتستعيد قواتها الناعمه مره اخرى ؟ ، أن الدراما الحالية صدرت واقعا سلبيا للمجتمع المصري ، وسط غياب للدولة من دورها الاصيل في دعم الدراما بأنواعها المختلفة وأحياء ماسبيرو وقطاع الانتاج وصوت القاهرة ومدينة الانتاج الإعلامي وغيرها ، مشيرا أن هناك طفرة في مستوي الدراما العربية والخليجية لاحترامها عقلية المشاهد وذوق المواطن العربي ، منتقدا وجود تعددية مبالغ فيها للمؤسسات التي تدير الإعلام المصري ، علاوة علي الإدارات الإعلامية التابعة للجهات التابعة للدولة ، وأعرب عن أمله أن يعتبر انطلاق القمر الصناعي المصري ” طيبه 1 ” بمثابة بارقة أمل لواقع أفضل من الحالي والذي يشهد عددا من الكوارث منها تلويت اللهجة المصرية ، وادخال مفردات غريبة عن المجتمع أدت لتدهور لغة الخطاب للمجتمع المصري والذي كان يمثل لهجته استثمارا يسهم في الصناعة والسياحة ، وذكر بأن كان هناك قرار يلزم برامج الأطفال باستخدام لهجة المجتمع نفسه ، أو اللغة العربية الفصحي ، مستغربا من استبدال الجيل الجديد والشباب الصغير لغته العربيه بلغة الفرانكوآراب خلال محادثاتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي ، معتبرا المساس باللغة العربية تعد مساسا بلغة القرآن الكريم وتدمير لهوية المجتمع المصري وتقاليده وأصالته .



وانتقد الكاتب الهجوم الذي يتم توجيهه لنجوم الفن منهم عادل إمام ومحمد رمضان ، وقال أن أجورهم من عائد الاعلانات ومبيعات تذاكر الجمهور الذي حمله مسئولية مغالاة النجم في أجره وشعبيته ، أن الجمهور هو الذي يصنع النجم ويحدد قيمته السعرية ، وأضاف : اشمعني الناس بتتكلم علي أجر عادل أمام ، ومحدش بيتكلم علي أجر النجم المصري محمد صلاح ، وتساءل : حفل محمد رمضان الأخير حضره 130 ألف مواطن دفعوا تذاكر غالية الثمن لحضور هذا الحفل ، لافتا أن المشاهد قادر علي الفرز والاقبال علي العمل الجيد ونبذ السئ .

وأكد إن القطاع الخاص حاليا أصبح الأكثر التزاما من القطاع العام الذي يعيش حالة من الاحتضار في الوقت الذي ترتقي فيه الدراما العربية والخليجية والتي تحترم عقل المشاهد العربي وتأمن أن تشاهده علي الشاشات

وتساءل «أبو ذكري» أين هي الدراما المصرية الآن؟، فكل المحطات العربية كانت تعتبر المسلسل المصري هو المسلسل العربي ثم يليه المسلسل السوري والأردني وهكذا.

وأضاف أن القطاعات الحكومية فشلت في توزيع المنتج الدرامي للدولة نتيجة التدرج الوظيفي في الدولة المتكدس بالعمالة ، وأوضح أنه من هنا ظهر المنتج العربي وعرف دوره، إلا أننا في مصر لا نزال نعاني من الفصل بين اختصاصات بين وزارة الإعلام ووزارة الاستثمار، ووزارة الثقافة، فهناك فرق كبير بين الإعلام والصناعة لكنهما يندمجان لتقديم المنتج الفني الجيد.

واقترح أبوذكري إنشاء لجنة عليا للدراما العربية تضم منتجي الدراما على مستوى الدول العربية .

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وتحدثت الفنانة الكبيرة حنان شوقي ووصفت الدراما بأنها تخاطب العقل والوجدان وترتقي بالمشاعر وتقوم السلوكيات لتتماشي مع القيم والتقاليد الأصيلة للمجتمع ، واستغربت من تفشي ما وصفتها بدراما البلطجة وأسمتها : مخدرات فنية ، وأوضحت أن شخصية الفتوة في الماضي كانت تصدر الفتوة باعتبارة شخصية لديه أخلاق ورغبة في رد الحقوق ، واعتبرت الدراما الحالية بالبعيدة عن لغة القلب والإنسان والمشاعر واستبدلتها بلغة البلطجة والغرائز وترسيخ ثقافة الفهلوة ، مما أدي لانحدار الذوق العام داخل المجتمع وضربت مثلا بمعاكسة الفتاة في الشارع والتي كانت تقتصر علي كلمات ” يا عسل ، ويا قمر ” والتي تحولت اليوم لعبارات جريئة من نوعية ” ما تيجي نجيب ابراهيم ” ، وواصلت : زمان كانت الأعمال الفنية جيدة وعلي مستوي راق ، ويشتاق المشاهد لتكرار مشاهدتها عدة مرات ، حيث يستمتع بها وبعناصر العمل دون ملل ، بخلاف الاعمال الحالية التي توصف بدراما التيك اواي ، حيث تشاهدها مرة واحدة ثم تلقي بها في سلة المهملات ، كما كان العمل الردئ في الماضي لا يشعر به المشاهد بسبب غزارة الأعمال الجيدة مثل ليالي الحلمية الذي كان المشاهد يتابع أجزاؤه بشغف ، علاوة علي مسلسل أم العروسة الذي نجح جماهيريا لأنه مس حياة المواطن وواقعه وخاطب وجدانه ومشاعره ومعايشة حياته اليومية .

وأعربت شوقي عن حزنها من حال ماسبيرو وغلق الاستديوهات وتوقف الأعمال في قطاع الانتاج باتحاد الاذاعة والتليفزيون وصوت القاهرة ومدينة الانتاح الاعلامي تاركا الساحة للانتاج الخاص الذي يغلب المصالح الشخصية ويبحث عن المكسب الوفير والنجم الذي يحقق أعلي الايرادات حتي لو علي حساب مستوي الدراما المقدمة وتأثيرها المدمر للمجتمع ، مما أدي لظهور العشوائية في كل شئ

وقالت : كبار الكتاب قاعدين في البيت مثل بشير الديك ومحمد جلال عبدالقوي وغيرهم والذي يرفضون التدخل في أعمالهم أو كتابة سيناريوهات مفصلة علي مقاس نجم بعينه . ووجهت رسالة للرئيس السيسي قائلة ، يا ريس انقذ الدراما ، دي القوة الناعمة القادرة علي مواجهة التطرف والارهاب والسلوكيات الشاذة في المجتمع ، كما طلبت منه عودة منصب وزير الاعلام وتعيين شخص متفهم لطبيعة دورة الهام في صناعة وعي المواطن ، في مواجهة الإعلام المعادي الذي يتلاعب بوعي المواطن المصري .