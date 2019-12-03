سعد لمجرد وميريام فارس مفاجأة موسم الرياض

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 12:56 صباحاً - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، عبر حسابه على تويتر، عن حفل غنائي للفنانين سعد المجرد، وميريام فارس، وفرقة ميامي، على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض يوم 18 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات “موسم الرياض”.
كما أعلن “سعد المجرد” خبر عودته لإحياء الحفلات الغنائية، من خلال على انستغرام، وذلك بعد غياب 3 سنوات انقطع خلالهم عن خشبة المسرح بسبب حظر القضاء الفرنسي له على خلفية اتهامه بقضايا اغتصاب وتحرش جنسي.
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