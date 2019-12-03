نيشان ينشر صورة مع اعلامية سعودية منقبة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 12:56 صباحاً - يشارك الاعلامي اللبناني نيشان في منتدى الإعلام السعودي في نسخته الاولى والذي انطلق امس الاثنين في العاصمة الرياض. وقد شارك نيشان متابعيه بصورة من مشاركته في المنتدى حيث ظهر مع اعلامية سعودية منقبة وعلق كاتبا: “صحفيَّات واعِدات شَغوفات :: في منتدى الإعلام السّعودي :: في الرّياض. ???????? :: طَلَبَت أن تتصوّر معي :: فَطَلَبْتُ أن نتصوّر معًا وننشرها.”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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