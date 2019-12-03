بعد الحكم ببرائتها.. رانيا يوسف: “ان ينصركم الله فلا غالب لكم”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 12:56 صباحاً - علقت الفنانة رانيا يوسف على قرار محكمة مصرية ببرائتها من تهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف. وكتبت رانيا يوسف في تدوينة عبر حسابها على انستغرام: “ان ينصركم الله فلا غالب لكم…. شكرا للمحامي وعضو مجلس الشعب الأستاذ علاء عابد في حكم البراءه في حلقتي ببرنامج شيخ الحاره رمضان التي اذيعت رمضان الماضي… وشكرا صديقتي الاعلاميه بسمه وهبه، والساده المحامين أعضاء مكتب الأستاذ علاء عابد القانوني”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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