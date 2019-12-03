محمد عبده وطلال سلامة يفتتحان سمرات موسم الرياض

متابعة بتجــــــــــرد: يفتتح فنان العرب محمد عبده، والفنان طلال سلامة حفلات سمرات موسم الرياض في متنزه الثمامة البري بمحمية الملك خالد الملكية، الخميس 6 ديسمبر الجاري.

وتأتي سمرات موسم الرياض ضمن الأجندة الفنية للموسم السياحي الأضخم بالسعودية، وتقام في ديسمبر حيث الأجواء الشتوية الجميلة، وتتزامن جلسات الثمامة الفنية كذلك مع أجواء الحفلات التي تقام في الموسم.

ويُحيي حفلات الثمامة أكثر من عشرة فنانين في منطقة صُمِّمت بشكل خاص لإقامة فعاليات الموسم، الذي يشهد نشاطاً ترفيهياً كبيراً، وفعاليات ثقافية ورياضية وفنية متنوعة، ومسرحيات، ومهرجانات، تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وتزداد يوماً بعد آخر أعداد زواره في مختلف مناطق الفعاليات.

وتتضمن قائمة حفلات سمرات موسم الرياض أسماءً كبيرة ولامعة في الساحة الفنية، الخليجية والعربية، حيث يشارك الفنانون راشد الفارس، وبلقيس، ووليد الشامي في حفلة واحدة، الأربعاء 18 ديسمبر، إضافة إلى مشاركة رابح صقر، وماجد المهندس، وداليا مبارك في حفلات أخرى.

وتأتي جلسات الثمامة الطربية بتنظيمٍ من “روتانا للصوتيات والمرئيات”، وتتضمن مجموعة من الحفلات الغنائية التي تقام في أجواء مميزة وراقية ضمن الفعاليات المصاحبة لمنطقة “صحارى الرياض”، بدعمٍ من الهيئة العامة للترفيه ومواسم السعودية.