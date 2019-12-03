متابعة بتجــــــــــرد: هاجمت الإعلامية السعودية لطيفة اليحيى الفنانة النجمة شيرين عبد الوهاب بسبب التصريحات التي أدلت بها أثناء حفلها فيالرياض.
وكتبت من خلال حسابها على موقع التغريدات “تويتر”: “شيرين تنعت بنات وطني في أرضهن بالعوانس”. وأضافت: “أطالب بمقاضاتها باسم كل سعودية وأعتبره نوعاً من أنواع التنمر كوصف اجتماعي مهين”.
وتناقل التغريدة عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وانقسم المتابعون بين من رأوا أن الإعلامية على حق وانتقدوا الفنانة ومن أشاروا إلى أن الأخيرة قالت ذلك على سبيل المزاح.
ويشار إلى أن شيرين ردت على الانتقادات التي طالتها بعد ذلك حيث قالت: “إحنا جامدين وحلوين، أنا من الستات ولا أنا جنس تالت؟ أصلهم اتضايقوا وخصصوا هاشتاغ. ولو عملتوا ساندويتشات هاشتاغ هأقول اللي أنا عايزاه”.
وأجج هذا موجة الغضب خصوصاً أنه أتى على خلفية تصريح مثير للجدل أدلت به على المسرح حيث قالت: “المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاج عشان قولت الستات تسمع كلام الرجالة.. طب الرجالة دول عسل وسكر.مش عارفة إيه اللي مزعلهم.أكيد دول شوية عوانس”.
كانت هذه تفاصيل خبر من طالب بمقاضاة شيرين عبد الوهاب باسم السعوديات؟ إليكم التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.