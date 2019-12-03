من طالب بمقاضاة شيرين عبد الوهاب باسم السعوديات؟ إليكم التفاصيل

متابعة بتجــــــــــرد: هاجمت الإعلامية السعودية لطيفة اليحيى الفنانة النجمة شيرين عبد الوهاب بسبب التصريحات التي أدلت بها أثناء حفلها فيالرياض.

وكتبت من خلال حسابها على موقع التغريدات “تويتر”: “شيرين تنعت بنات وطني في أرضهن بالعوانس”. وأضافت: “أطالب بمقاضاتها باسم كل سعودية وأعتبره نوعاً من أنواع التنمر كوصف اجتماعي مهين”.

وتناقل التغريدة عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وانقسم المتابعون بين من رأوا أن الإعلامية على حق وانتقدوا الفنانة ومن أشاروا إلى أن الأخيرة قالت ذلك على سبيل المزاح.

ويشار إلى أن شيرين ردت على الانتقادات التي طالتها بعد ذلك حيث قالت: “إحنا جامدين وحلوين، أنا من الستات ولا أنا جنس تالت؟ أصلهم اتضايقوا وخصصوا هاشتاغ. ولو عملتوا ساندويتشات هاشتاغ هأقول اللي أنا عايزاه”.

وأجج هذا موجة الغضب خصوصاً أنه أتى على خلفية تصريح مثير للجدل أدلت به على المسرح حيث قالت: “المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاج عشان قولت الستات تسمع كلام الرجالة.. طب الرجالة دول عسل وسكر.مش عارفة إيه اللي مزعلهم.أكيد دول شوية عوانس”.