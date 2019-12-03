متابعة بتجــــــــــرد: تناقل عدد من الحسابات الناشطة على “إنستجرام” صورة قديمة للفنانين السوريين محمد آل رشي وباسل خياط وقصي خولي. وظهر قصي خولي بملامح طفولية وهو يضع النظارات الطبية وهو ما ركزت عليه الكثير من التعليقات الطريفة. ويشار إلى أن الممثل فاجأ الجميع منذ أشهر بإعلان زواجه وإنجاب زوجته طفلهما الأول عميد جونيور. ونشر حينها على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات صورة ليد طفل رضيع مع يده وأرفقها بالتعليق: “من خلالك الله اعطاني الابن والأخ والصديق طول العمر”. Advertisements وأضاف: “بتمنى كون إلك الأب الحنون والمحب متل بابا “جدك” الله يطول بعمره… الله يحميلي العميد جونيور ويحمي أولادكم جميعاً”. كذلك طلب الممثل من متابعيه لاحقاً من خلال مقطع مصور انتظار عمل فني مشترك بينه وبين النجم المصري محمد رمضان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة قديمة لقصي خولي تفاجئ معجبيه.. كيف كان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.