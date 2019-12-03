متابعة بتجــــــــــرد: تستعدّ النجمة اللبنانية مايا دياب لخوض تجربتها المسرحية الأولى والتي ستقدّمها مع النجم المصري حسن الرداد في 4 كانون الأول الجاري ضمن فعاليات “موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية بعنوان “لوكاندة الأوباش”.
ونشرت فيديو لافتاً وعفوياً عبر “إنستجرام” أطلّت فيه مع الرداد داخل كواليس المسرحية، وبدت تغني له باللهجة المصرية.
مسرحية “لوكاندة الأوباش” من تأليف محمد عز واحمد فوزي، وإخراج اشرف زكي وألحان حسن إش إش.
الجدير ذكره أن مايا دياب كانت قد نشرت البوستر الخاص بها للمسرحية وآخر يجمعها بزملائها الأبطال فحصدت الصورتين عشرات آلاف “الإعجابات” عبر موقع “إنستجرام”.
على صعيد آخر، تواصل مايا التحضير للعديد من الأعمال الفنية، وكانت قد صوّرت اغنيتين على طريقة الفيديو كليب، الأولى بعنوان “يابا يابا” اطلقتها منذ أسابيع. والأغنية الثانية “ربع ساعة” ستطلقها قريباً. أغنية “يابا يابا” من ألحان محمد منير أحمد أبو السعود وكلمات مؤمن سيد أحمد السيد راجح، أما أغنية “ربع ساعة” من ألحان عصام كاريكا وكلمات أحمد الشريف.
كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب بفيديو لافت مع حسن الرداد في كواليس مسرحيتها الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.