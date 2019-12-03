مايا دياب بفيديو لافت مع حسن الرداد في كواليس مسرحيتها الأولى

متابعة بتجــــــــــرد: تستعدّ النجمة اللبنانية مايا دياب لخوض تجربتها المسرحية الأولى والتي ستقدّمها مع النجم المصري حسن الرداد في 4 كانون الأول الجاري ضمن فعاليات “موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية بعنوان “لوكاندة الأوباش”.

ونشرت فيديو لافتاً وعفوياً عبر “إنستجرام” أطلّت فيه مع الرداد داخل كواليس المسرحية، وبدت تغني له باللهجة المصرية.

مسرحية “لوكاندة الأوباش” من تأليف محمد عز واحمد فوزي، وإخراج اشرف زكي وألحان حسن إش إش.

الجدير ذكره أن مايا دياب كانت قد نشرت البوستر الخاص بها للمسرحية وآخر يجمعها بزملائها الأبطال فحصدت الصورتين عشرات آلاف “الإعجابات” عبر موقع “إنستجرام”.

على صعيد آخر، تواصل مايا التحضير للعديد من الأعمال الفنية، وكانت قد صوّرت اغنيتين على طريقة الفيديو كليب، الأولى بعنوان “يابا يابا” اطلقتها منذ أسابيع. والأغنية الثانية “ربع ساعة” ستطلقها قريباً. أغنية “يابا يابا” من ألحان محمد منير أحمد أبو السعود وكلمات مؤمن سيد أحمد السيد راجح، أما أغنية “ربع ساعة” من ألحان عصام كاريكا وكلمات أحمد الشريف.