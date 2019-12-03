أمل حجازي: إعتنِ جيداً بسُمعتِك!

متابعة بتجـــــــــرد: ظهرت أمل حجازي بإطلالة جديدة على محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتُعرف حجازي بالعبارات ذات المعاني العميقة التي غالباً ما ترفق صورها بها، خصوصاً بعد اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب.
أمّا التعليق الأخير لها على الصورة المذكورة فأتى معبّراً أيضاً، إذ تحدّثت عن سمعة الإنسانية وصيته، فكتبت: “إعتنِ جيداً بسُمعتِك لأنها ستعيش اكثر منك… مساؤكم محبة”.
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