ما الذي سيخسره الزمالك المصري برحيل حمدي النقاز؟

أصبحت جماهير نادي الزمالك المصري على خبر صادم بقيام التونسي حمدي النقاز، ظهير الفريق، بفسخ تعاقده معه من طرف واحد، بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية.

حمدي النقاز الذي انضم إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية قبل الماضية قادما من النجم الساحلي التونسي، نجح في قيادة الفريق للفوز بـ3 بطولات؛ أبرزها الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الماضي.

رحيل الظهير التونسي سيكون خسارة كبيرة للزمالك، لا سيما في ظل المستويات المميزة التي كان يقدمها مع الفريق منذ الانتقال إلى صفوفه.

وتستعرض "العين الرياضية" عبر التقرير التالي أبرز خسائر الزمالك بعد رحيل حمدي النقاز عن صفوف الفريق.

النجاعة الهجومية

يتميز حمدي النقاز بقوة كبيرة على المستوى الهجومي، وهو ما ظهر من خلال إسهامه في العديد من الأهداف منذ الانتقال إلى صفوفه في يناير/كانون الثاني قبل الماضي.

النجم التونسي شارك في 47 مباراة مع الفريق المصري على صعيد البطولات المحلية، ونجح خلالها في صناعة 8 أهداف.

كما قاد النقاز الزمالك للفوز ببطولة كأس السوبر المصري السعودي، الموسم الماضي، بعدما سجل هدفا وصنع آخر في الفوز على الهلال السعودي بنتيجة 2-1.





المستويات الهجومية المميزة دفعت الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للزمالك، إلى وضعه كأحد أبرز أسلحته على المستوى الهجومي منذ توليه قيادة الفريق.

التأثير الهجومي للاعب التونسي ظهر بشكل أكبر عند غيابه عن الزمالك، حيث لم يكن بديله حازم إمام قادرا على صناعة نفس الفارق على المستوى الهجومي.

اللاعب المصري شارك في 14 مباراة على المستوى المحلي خلال الموسم الماضي، لم ينجح خلالها سوى في صناعة هدف وحيد.

المرونة التكتيكية

أظهر اللاعب التونسي مرونة تكتيكية كبيرة منذ انتقاله إلى صفوف الزمالك قبل عامين على التقريب.

النقاز بدأ مسيرته مع الزمالك في مركز الظهير الأيمن، وهو المركز الطبيعي الذي كان يعتمد عليه مدربوه في النجم الساحلي.

بعد تعاقد الزمالك مع إيهاب جلال لتدريب الفريق، في يناير/كانون الثاني قبل الماضي، اعتمد المدرب المصري على النقاز في مركز المدافع.

ورغم أنه لم يكن معتادا على شغل هذا المركز مع فريقه التونسي، فإن النقاز ظهر بشكل جيد، وأبدى تناغما مع حازم إمام الذي شغل مركز الجناح الأيمن في طريقة 3-4-3.

الظهير التونسي لم يعد للمشاركة في هذا المركز بعد رحيل إيهاب جلال في أبريل/نيسان من العام نفسه، ولكنه ظل قادرا على الالتزام بالأدوار الدفاعية في حالة إسداء التعليمات إليه بذلك.

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قلة البدلاء





لا يملك الزمالك ظهيرا بديلا لحمدي النقاز سوى حازم إمام، وهو الذي لا يقدم مستويات مرتفعة في الفترات الأخيرة.

ضعف مستوى الظهير المصري وضمان حمدي النقاز مكانه الأساسي، دفع ميتشو إلى الاعتماد على حازم إمام في مركز لاعب الوسط المدافع، لتعويض الغيابات التي يعاني منها الفريق في هذا المركز.

ومع رحيل النقاز، سيعود حازم إمام إلى مركز الظهير الأيمن بشكل أساسي، ولكن هذه المرة لن يكون له بديل.

وسيلجأ ميتشو إلى الاعتماد على بعض اللاعبين الذين يجيدون في مركز قلب الدفاع للعب في مركز الظهير الأيمن، في حالة غياب حازم إمام.

محمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام، مدافعا الفريق، كانا أحد الحلول التي لجأ إليها السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق، لشغل هذا المركز في الموسم الماضي.

القائمة الأفريقية

الزمالك قد يلجأ إلى تعويض غياب النقاز من خلال التعاقد مع بعض اللاعبين في مركز الظهير الأيمن خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ولكنه سيواجه مشكلة أخرى بسبب القائمة الأفريقية.

بطل الكونفدرالية الأفريقية قام بقيد 29 لاعبا في القائمة الأفريقية خلال الصيف الماضي، وهو ما سيجعله غير قادر سوى على قيد لاعب وحيد في الانتقالات الشتوية المقبلة.





وسيكون على الزمالك تعويض لاعبين آخرين وليس النقاز وحده، حيث إنه فقد مقعدين في القائمة بعد رحيل محمود عبدالمنعم "كهربا" وأيمن حفني في الصيف الماضي.

وبات الفريق المصري في أزمة بالغة بسبب تلك المقاعد، حيث سيكون عليه اختيار مقعد واحد من الـ3 لتعويضها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

مخاوف ساسي

رحيل حمدي النقاز أثار مخاوف الجماهير البيضاء من فتح الباب أمام عناصر الفريق نحو الرحيل عن صفوفه في ظل الأزمة المادية التي يعاني منها النادي مؤخرا.

ولا شك أن أقرب الذين قد يرحلون عن صفوف الفريق بعد النقاز هو مواطنه التونسي فرجاني ساسي.

ساسي انضم إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية قادما من النصر السعودي، ومنذ ذلك الحين بات ملازما للنقاز في صفوف الفريق الأبيض.

ما يثير مخاوف جماهير الزمالك بشكل أكبر بعض التقارير التي أشارت إلى رحيله عن الفريق خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة المادية.

ويعد ساسي من أبرز العناصر في صفوف الفريق على مدار الموسم الماضي، وبات معشوقا للجماهير التي حرصت على مساندته مع المنتخب التونسي في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية.