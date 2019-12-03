حلا شيحة بطلة فيلم تامر حسني الجديد "مش أنا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشارك الممثلة المصرية حلا شيحة في بطولة فيلم "مش أنا"، إلى جوار المطرب تامر حسني، الذي ينتظر حاليا عرض فيلمه الجديد "الفلوس". ونشرت حلا شيحة عبر حسابها الشخصي على موقع "أنستقرام "، صورة تجمعها بالفنان تامر حسني، وشقيقه حسام، الذي يخوض تجربة الإنتاج الفني لأول مرة. وكتب "شيحة" على الصورة: "سعيدة بوجودي في فيلم (مش أنا) وبشارك البطولة مع الفنان الجميل تامر حسني، وأول إنتاج لحسام حسني". Advertisements وعلّق تامر حسني على الصورة قائلاً: "انتي اللي جميلة يا حلا، وأنا وحسام متشرفين بوجودك.. وإن شاء الله ربنا هيكرمنا.. أنا متفائل". وشاركت حلا شيحة في مسلسل "زلزال" أمام محمد رمضان، والذي عرض في شهر رمضان الماضي، بعد غياب عن التمثيل لمدة 12 عاماً.

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