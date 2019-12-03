أبرز 6 أفلام منتظرة في ديسمبر.. عودة "جومانجي" و"ستار وورز"

احتفظ عام 2019 بمجموعة من أبرز أفلامه لشهر ديسمبر/كانون الأول، ومن المتوقع أن تُرضي هذه الأفلام مختلف الأذواق والفئات العمرية.

وازدحم هذا العام بكثير من الأفلام التجارية، إذ شهد محبو الأبطال الخارقون عرض فيلم "Avengers: Endgame - أفنجرز: إندجيم"، الذي يعتبر من أهم أفلام الـ"سوبرهيروز" على الإطلاق.

فيما تسنى لهواة أفلام الرعب والمؤلف الشهير ستيفن كينج مشاهدة سلسلة الرعب "إت"، وإسدال ستار سلسة الرعب التي بدأت في الثمانينيات بفيلم "The Shining - البريق"، كما شهد العام الجاري إعادة إنتاج كثير من الأفلام مثل "Aladdin" و"The Lion King".

موقع "سكرين رانت" الأمريكي يستعرض أبرز الأفلام التي من المقرر طرحها في شهر ديسمبر/كانون الأول.

Jumanji:The Next Level -1





بطولة دوين جونسون "ذا روك"، كارين جيلان، وكيفن هارت، ويتناول هذا الجزء عودة مجموعة الأصدقاء للعب "جومانجي" من جديد.

وهذه المرة سوف تشتد المغامرة وتنتقل من الصحاري إلى الجبال الجليدية في لمح البصر، ومن المقرر طرحه في 13 ديسمبر/كانون الأول.

2- Black Christmas





أفلام الرعب ليست حصرية على شهر أكتوبر/تشرين الأول، إذ يطرح فيلم "بلاك كريسماس" في 12 ديسمبر/كانون الأول.

الفيلم هو إعادة إنتاج لعمل آخر صدر عام 1974 بنفس الاسم، ويتناول قصة عدة فتيات في المرحلة الجامعية يتم تعقبهن وقتلهن من قبل مترصد مجهول، إلا أن الفتيات يقررن التعاون معاً، لوقف القاتل أياً كان الثمن.

3- A Hidden Life





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بطولة أوجست ديل، وفاليري باخنر وماتياس شونارتس، وإخراج تيرينس مالك، من المقرر طرحه في 13 ديسمبر/كانون الأول.

يتناول الفيلم حياة مزارع نمساوي يدعى "فرانز ياجيرشتاير" يواجه تهديد الإجلاء بسبب رفضه محاربة النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

وشارك في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ72، ولاقى إشادة نقدية وجماهيرية، دفعت شركة "فوكس سيرشلايت" للإنتاج السينمائي لشراء حقوق عرضه بعدها مباشرة.

4- Star Wars: The Rise of Skywalker





يُعد أحد أكثر الأفلام المنتظرة لهذا العام، ويطرح في 20 ديسمبر/كانون الأول.

يمثل الفيلم الجزء الأخير من ثلاثية "سكاي واكر ساجا"، ما زالت تفاصيل حبكة الفيلم طي الكتمان حتى هذه اللحظة، لكن من المرجح أن يتطرق للصراع بين جيداي وسيث.

5- Bombshell





فيلم درامي من بطولة مارجو روبي، وتشارليز ثيرون، ونيكول كيدمان، ومن المقرر طرحه في 20 ديسمبر/كانون الأول.

يتناول القصة الحقيقية لأحداث 2016 التي عصفت بالمدير التنفيذي لشركة "فوكس نيوز" روجر آيلز، بسبب قضايا الاعتداء الجنسي التي واجهته.

6- Little Women





فيلم درامي مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة لويزا ماي، ويطرح 25 ديسمبر/كانون الأول.

يتناول الفيلم حياة مجموعة من الأخوات يقوم بأدوارهن إيما واتسون، وسيرشا رونان، وإيليزا سكانلن، في أعقاب الحرب الأهلية.

جسدت السينما أحداث الرواية في 7 أفلام سابقة، ولاقى أغلبها نجاحاً كبيراً.