نجوم الفن العربي يهنئون الإمارات في عيدها الوطني الـ48

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، بالذكرى الـ48 لاتحاد الإمارات السبع، الذي مثّل انطلاقة نهضة ما زالت تتواصل في جميع المجالات.

تلك المناسبة تترجم مسيرة الاتحاد التي امتدت عبر عقود مضت مضيئة وحافلة بالأحداث والمهام والإنجازات، التي رسم ملامحها الأولى وأرسى دعائمها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.





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وحرص عدد من نجوم الوسط الفني فى العالم العربي على توجيه التهنئة للشعب الإماراتي بهذه المناسبة عبر كاميرا "العين الإخبارية".

وقالت الفنانة اللبنانية مايا دياب: "الإمارات بلد أفتخر به، بلد التقدم والحضارة والتطور، أتمنى لهذا البلد الكبير السلام الدائم"، كما عبرت الفنانة المصرية بشرى عن سعادتها بالعيد الوطني الإماراتي قائلة: "أحب دولة الإمارات الشقيقة وأتمنى لها التقدم والرخاء والازدهار".

وقال الفنان الأردني إياد نصار: "كل عام وشعب الإمارات بخير، وأتمنى دوام الازدهار لهذا الشعب العظيم"، فيما قالت الفنانة مادلين طبر: "حبيبتى دولة الإمارات لأن فضلها علي ولا أستطيع نسيانه طوال العمر، الإمارات بلد غالية على الجميع".

من جانبها تمنت الفنانة بسمة السعادة لشعب الإمارات قائلة: "كل سنة والإمارات بخير ويا رب دائماً تعيش في سعادة واستقرار"، وقالت الفنانة شيرين رضا: "أشعر بالفخر والانبهار بما حققه شعب الإمارات خلال 48 سنة، لذا أحب هذا البلد الكبير، وسعدت عندما قمت بزيارته وفخورة بما وصلت إليه الإمارات في كل المجالات".

كما حرص الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية فى مصر، على تهنئة الإمارات بعيدها الوطني، ووصفها بالبلد العظيم والكبير.