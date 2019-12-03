شكرا لقرائتكم خبر عن اللمة الحلوة فى مراكش.. صورة تجمع يسرا وإلهام شاهين وبشرى وهند صبرى فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة بشرى صورة على حسابها الشخصى بـ إنستجرام جمعتها بالنجمات يسرا وإلهام شاهين وهند صبرى والمخرجة كاملة أبو ذكرى أثناء تواجدهن بدولة المغرب، وعلقت عليها قائلة: "اللمة الحلوة فى مراكش وأجدع وأجمد ستات".

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واحتفى مهرجان مراكش الدولى للفيلم، أمس الأحد، بالنجمة هند صبرى ونجاحات فيلمها التونسي نورا تحلم بعرضه عرضا خاصا، وإقامة فعالية احتفالية ضمن فعاليات المهرجان وحضرها من أسرة الفيلم أحد ممثليه حكيم.

الجدير بالذكر أن هذا العام يعتبر من الأعوام المميزة في مسيرة هند صبري التي توجت فيها بجائزة أفضل ممثلة في مهرجانات الجونة وأيام قرطاج السينمائية عن فيلمها التونسي "نورة تحلم"، وحقق فيلمها المصري "الفيل الأزرق 2" إيرادات قياسية تجاوزت حاجز الـ100 مليون جنيه للمرة الأولى في تاريخ السينما المصرية، وحقق فيلمها "الممر" أيضا إيرادات قياسية إضافة لإعجاب الجمهور العربي كله بالعمل.