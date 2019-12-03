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شكرا لقرائتكم خبر عن داوود حسين يصل مطار برج العرب استعدادًا لتكريمه في الإسكندرية للمسرح العربي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل النجم الكويتي داوود حسين لمطار برج العرب، استعدادًا لتكريمه غدًا خلال حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة الذي يقام بمكتبة الإسكندرية، وتستمر فعالياته حتى الثامن من ديسمبر الجاري.
جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية وزيرة الثقافة، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة علاء عبد العزيز سليمان .
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