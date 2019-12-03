شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع وينتهى أحمد العوضى من "شديد الخطورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهى الفنان أحمد العوضى من تصوير مسلسله "شديد الخطورة"، حيث يتبقى لفريق العمل أسبوع ويودعون البلاتوه، حيث صور العوضى عدة مشاهد فى العديد من الأماكن المتفرقة فى منطقة بولاق أبو العلا أعلى أحد الأسطح، ومشاهد بحى روض الفرج داخل أحد الهناجر، وفى منطقة 6 أكتوبر وأماكن أخرى.

ويعد "شديد الخطورة" أول مسلسل فى الدراما المصرية ينتمى لنوعية مسلسلات الـ7 حلقات، ومن المتوقع أن يفتح آفاق جديدة على الدراما المصرية، خاصة أن العمل يعد حافزاً للمنتجين بتقديم أعمال متنوعة بين الأكشن والدراما الاجتماعية والكوميديا وغيرها على منصة watch it الرقمية، تخدم جميع فئات الجمهور، وتحرص شركة "سينرجى" على تقديم عدة أعمال مختلفة ومميزة خلال الفترة المقبلة تضاهى المسلسلات العالمية على منصةwatch it .

"شديد الخطورة" بطولة أحمد العوضى، ريم مصطفى، هادى الجيار، رياض الخولى، حسنى شتا، محمود حجازى، ليلى حسين، ناهد رشدى، وعدد أخرمن الفنانين، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام على، إنتاج سينرجى.

ومن ناحية يستعد أحمد العوضى لخوض تجربة جديدة، بتجسيد شخصية الإرهابى "هشام العشماوى"، ضمن أحداث مسلسل "الاختيار - أحمد المنسى"، الذى يلعب بطولته النجم أمير كرارة، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى.