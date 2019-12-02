أصالة تستخدم أسلوب أحلام للهجوم عليها.. شاهدوا ماذا قالت؟

كتب امير فتحي في الاثنين 2 ديسمبر 2019 11:54 مساءً - وجهت الفنانة أصالة رسالة مبطنة إلى الفنانة الإماراتية أحلام رداً على رفض الأخيرة مصالحتها.

وجاء رد الفنانة السورية أثناء وقوفها على المسرح في حفل أحيته في الرياض.

وتوجهت بالحديث إلى الحضور مستخدمة العبارة الفرنسية التي استخدمتها أحلام حين تحدثت عنها قبل ذلك وهي C’est Tout أي “هذا كل شيء”.وقالت أصالة:”I Know this مثل C’est tout”. وحقق الفيديو على حساب برنامج Trending على “إنستغرام أكثر من 89 ألف مشاهدة في ساعات قليلة.

ويأتي هذا الرد بعدما قالت أحلام في لقاء أجري معها ضمن حلقة من البرنامج الذي يعرض على شاشة MBC4 إن أصالة انتهت بالنسبة إليها وإنها ترفض حدوث المصالحة بينهما.

ويشار إلى أن الأخيرة لفتت الأنظار قبل ذلك حين نشرت على حسابها الخاص على التطبيق فيديو قديماً سجل لها أثناء استضافتها في حلقة من برنامج “تاراتاتا”.

وقالت فيه: “مرات ما بيبين اللي بيفهم إلا لما بقعد مع اللي ما بيفهم”. وأضافت: “اللي ما بيفهم مهم متل اللي بيفهم لأنو بيبين فهم اللي بيفهم” قبل أن تضحك ساخرة.