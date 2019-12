صور.. كيم كارداشيان بأصبع سادس في قدمها.. ومعلقون يسخرون

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتلت نجمة برامج الواقع التلفزيوني كيم كارداشيان عناوين مواقع الإنترنت مرة أخرى، ولكن هذه المرة، بسبب وجود ستة أصابع في كل قدم. كما ادعى بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بأنها “ليست إنسانة”.

جذبت نجمة برنامج الواقع انتقادات بعد ظهور صورها من جوائز حفل American Influencer على الإنترنت

ن وأنصت السخرية من نجمة Keeping Up With The Kardashians بسبب “وجود إصبع قدم إضافي”.

في الحلقة الأخيرة، واجهت النجمة التي كانت ترتدي حذاء مفتوح سخرية بمجرد ظهور صورها. قال أحد مستخدمي تويتر: “يوجد لديك بالفعل 6 أصابع على قدميك أنت لست بشرية على الإطلاق”. فيما قال تساءل “لماذا أرى 6 أصابع”.

في وقت سابق، كانت قد التقت بعض الصور مع شقيقتها، كايلي جينر، حيث استطاع الجمهور أيضا تمييزها مع ستة أصابع، حيث كانت شقيقات كارداشيان تروج لعطر جديد، لكن السخرية قد أجبر الأخوات على إزالة الصور حيث أصدر ممثل عن كيم كارداشيان توضيحا.

قال في ذلك الوقت “الوهم المحير ليس نتيجة فوتوشوب، ولكن للزاوية الجانبية لقدم النجمة، بالاضافة الى الاضاءة ذات التأثير السلبي”.