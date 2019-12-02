رامي مالك يظهر في أول برومو لـ«جيمس بوند الجديد».. فيديو

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أطلقت الشركة المنتجة لسلسلة أفلام جيمس بوند البرومو الخاص بـ تريلر فيلم no time to die عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب تمهيدا لطرحه كاملًا يوم الأربعاء 4 ديسمبر.

وتصدر الممثل البريطاني دانيال كريج الذي يجسد دور الجاسوس البريطاني جيمس بوند، البرومو، وهو يتفادى الموت أثناء قيادته لموتوسكيل وهناك لقطة أظهرت النجم العالمي ذو أصول مصرية رامي مالك الذي يجسد دور الشرير.

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وكان فيلم No Time to day تأجل تصويره لأكثر من مرة بسبب حدوث مشاكل إنتاجية، وعدم وجود مواعيد متاحة بين “دانيال” وبين رامي مالك، كي يصوروا مشاهدهما سويًا.

ويعد ذلك الفيلم الـ25 ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة، والفيلم الخامس والأخير لـ دانيال كريج، والمقرر طرحه في ابريل 2020.