إيمان العاصي تدخل «ملائكة إبليس»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد الفنانة المصرية الشابة إيمان العاصي، لخوض السباق الرمضاني المقبل 2020، في شكل وثوب جديد، وذلك بأحدث أعمالها مسلسل “ملائكة إبليس”، مع النجمة غادة عادل، كما تشارك فى بطولة مسلسل “بخط اليد” في رمضان المقبل مع المخرجة شيرين عادل.

ومن المقرر أن تشارك إيمان العاصى، النجم محمد رمضان فى بطولة مسلسل “البرنس” شهر رمضان المقبل 2020.

وأكدت النجمة ايمان العاصى، في تصريحات صحفية أنها تواصل تصوير مسلسل بخط اليد هذة الفترة وسوف تقدم خلاله شخصية جديدة ومختلفة ويقوم ببطولة هذا العمل مجموعة من الأطفال، وتدور أحداثه في نطاق من الدراما الإجتماعية.

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وعلى جانب أخر، شاركت الفنانة المصرية إيمان العاصي، مؤخرا، جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

إيمان ظهرت في الصورة وهي ترتدي فستان أبيض قصير يكشف عن قوامها الممشوق، بينما لم تتكلف إيمان في وضع ماكياجها، واختارت تسريحة شعر أنيقة.

جمهور الفنانة الشابة أمطرها بعدد كبير من التعليقات من خلال حسابها الشخصي، وتغزل في اللون الأبيض عليها.

والجدير بالذكر أن الفنانة المصرية حققت نجاحا كبيرا بعدما شاركت في مسلسل «نصيبي وقسمتك» بحكاية تحمل عنوان «كله بالحب»، مع الفنان شريف سلامة.