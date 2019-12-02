كاظم الساهر يتضمان مع الشعب العراقي ويُلغي حفله في “موسم الرياض”

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن النجم العراقي كاظم الساهر، عن إلغاء حفله ضمن فعاليات “موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية.

وأصدر “الساهر” بيانًا رسميًا عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، اعتذر من خلاله عن إحياء الحفل نظراً للظروف الراهنة في بلده العراق.

وجاء في بيان كاظم الساهر: “نود أن نلفت عنايتكم إلى أن تم إلغاء مشاركة كاظم الساهر في مهرجان موسم الرياض نظراً للظروف الراهنة في العراق الحبيب. نعتذر من الجمهور السعودي الكريم و نشكر تفهمكم”.

تجدر الإشارة إلى أن كاظم الساهر كان قد طرح أغنية جديدة بعنوان “إلى متى”، مهداة الى بلده العراق.