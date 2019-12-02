الأمير تشارلز يتّجه إلى إقصاء أفراد من العائلة الملكية بعد تسلمه الحكم

متابعة بتجــــــــرد: كشفت مصادر ملكية أن الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا يخطط لإقصاء العديد من أفراد العائلة المالكة عند توليه الحكم.

اذ يقال إن وريث العرش تشارلز البالغ من العمر 71 عامًا، يريد خفض عدد أفراد العائلة المالكة إلى الحد الأدنى وقطع مخصصاتهم المالية، لتتكون بالتالي فقط من عائلته وزوجاتهم وأطفالهم عندما تموت الملكة ويصبح الملك.

قراره هذا أتى في أعقاب فضيحة الأمير أندرو، على خلفية صداقته بالملياردير الأميركي الراحل جيفري إبستين وتورطهما بفضائح جنسية، واعترف أندرو في حوار مع الـBBC بأنه فشل في الحفاظ على تقاليد العائلة المالكة، الأمر الذي أسفر إلى تنحيته من قبل الملكة بإعاذ من الأمير تشارلز.