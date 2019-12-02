ميريام فارس تتصدّر الترند السعودي قبل حفلها في موسم الرياض

متابعة بتجــــــــــرد: تحيي النجمة اللبنانية ميريام فارس حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات “موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية.

الحفل سيقام، مساء 18 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري، وقد أعربت ملكة المسرح عن سعادتها الكبيرة بالغناء لأوّل مرّة على أرض المملكة العربية السعودية.

ومن خلال منشور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، وعدت ميريام محبّيها في السعودية بمفاجآت فنية مميّزة في هذه الأمسية، مشيرةً إلى أنه سيكون لها طعم آخر مليء بالمشاعر الصادقة والطاقة الإيجابية.

وأرفقت ميريام صورة بوستر الحفل بتعليق جاء فيه: “إلتقيت بالشعب السعودي خلال حفلاتي في جميع أنحاء العالم وكنت أكثر ما أتمناه هو أن ألتقي السعوديين في حفل على أراضي المملكة العربية السعودية وذلك بتاريخ ١٨ ديسمبر وسيكون للأغاني وتحديدًا السعودية منها طعم آخر مليء بمشاعر صادقة وبطاقة إيجابية مذهلة. فإلى اللقاء في الرياض”.

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وتصدّر اسم ميريام فارس الترند عبر موقع “تويتر” في السعودية فور إعلان هيئة الترفيه في المملكة عن الحفل.

على صعيد آخر، كانت ميريام قد ألمحت إلى قرب الكشف عن عمل جديد لها دون أن تحدّد أي تفاصيل أخرى عن الموضوع، حيث كتبت في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر” كلمة “قريبًا” مصحوبة بـ”إيموجي” القنبلة.

وكانت ميريام فارس قد انشغلت بالعمل على مجموعة من الأغاني الجديدة، صوّرت بعضها على طريقة الفيديو كليب، على أن تبصر هذه الأعمال تباعًا في الفترة المقبلة.