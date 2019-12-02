هند البلوشي تظهرُ بفستان زفاف.. هل تزوّجت للمرة الرابعة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعتادت الفنانة الكويتية هند البلوشي، على إثارة الجدل مؤخرًا، خاصةً خلال الـ 3 زيجات السابقة، وهي الآن في عمر الـ34 عامًا، وكان آخرها مواطنها الفنان مشاري العوضي، والتي انتهت علاقتهما أغسطس العام الماضي، حتى ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بفيديو جديد لـ"هند" ارتدت فيه فستان زفاف، دون توضيح إذا ما كان زيجة رابعة أو أنه عمل فني جديد.

بعضُ الأصوات ردّدت كلمات مثيرة للحيرة داخل الفيديو، مع حضور عدد من الشخصيات، وكانت أبرز الجمل المحيرة التي قيلت: "عرفتوا المفاجأة ألف مبروك"، وتحدّث آخر قائلاً: "هند البلوشي اتزوجت"، وبعدها ظهرت هند البلوشي وهي تتغزّل في الممثل العراقي بلال الشامي الذي ظهر وهو يبادلها نفس الأمر، ومزحت في آخر الفيديو قائلةً: "ويتمم علينا الزواج".

واختارت هند البلوشي صورتها بفستان الزفاف مع بلال الشامي، ونشرتها على موقع التواصل الاجتماعي، ما أثار جدلًا جديدًا بتعليقها على الصورة، قائلةً: "مع الرجل وأطيب قلب بالدنيا بلال الشامي"، وسط تساؤلات حول إن كانت قد تزوجت، أم أن ذلك كان مشهدًا تمثيليًا من أحد الأعمال الفنية.

وخمّن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن يكون ظهور هند البلوشي بفستان الزفاف، ما هو إلا أحد أدوارها بمسلسلها الجديد "هيا وبناتها" الذي سيرى النور في 2020، الذي يشاركها فيه كل من إيمان فيصل، وأحلام حسن، وريم أرحمة، ومشاري البلام، وصمود، وغيرهم.

وكانت هند البلوشي كانت قد تزوجت قبل دخولها المجال الفني مرتين، وفي عام 2012 تزوّجت للمرة الثالثة من الفنان مشاري العوضي، وأنجبت ابنتهما الأولى "عبير" في يناير عام 2013، وفي نهاية العام نفسه أنجبت ابنهما "جاسم"، لكن في شهر أغسطس عام 2018 أعلن العوضي طلاقه من البلوشي.

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وفاجأت الفنانة الكويتية جمهورها بإطلالة صادمة ظهرت بها قبل وضع المساحيق التجميلية على وجهها على غير عادتها، حين نشرت فيديو على إحدى صفحاتها بمواقع التواصل من داخل أحد مراكز التجميل وتستعدُّ لوضع المكياج، وتقول لعاملة المكياج: "للأسف ما راح استخدم أغراضي الموجودة معي بل هستخدم أغراضها السخيفة" بحسب قولها.

وبدت البلوشي بملامح مغايرة تمامًا لما اعتاد الجمهور رؤيتها عليه فكانت جبهتها عريضة وأنفها طويلًا وغير متّسق مع ملامح وجهها، وشفتاها بحجم كبير، بحسب رأي المُعلّقين.

جديرٌ بالذكر أن هند البلوشي تعرّضت قبل أشهر لحادث سير وأطلّت على متابعيها في مقطع فيديو جديد وهي تضع ضمادة على أنفها كاشفةً أنها خضعت لتجميل أنفها بسبب تهشُّمه وكذلك فكّها.