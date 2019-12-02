الفنانة زينة تشعل السوشيال ميديا اعرف السبب

نشرت الفنانة زينة ، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت زينة على الصورة، قائلة "هو مش حضرتك نصاب ؟؟؟ .. هو مش حضرتك كداب ؟؟؟ .. هو مش حضرتك مش متربي ؟؟؟ .. اهم حاجه الاحترام في السؤال #فيلم_الفلوس".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من جانب متابعيها، وعلق بعضهم "قلبى ياناس - قمر - بحبك".

يذكر أن الشركة المنتجة لفيلم "الفلوس" الذى يقوم ببطولته تامر حسنى قررت عرضه فى إجازة منتصف العام المقبل، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى، بسبب عدم الانتهاء من عملية المونتاج.

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الفيلم من بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون إضافة إلى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.

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