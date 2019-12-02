"الأرميتاج_ قوة الفن": وثائقيٌ ينطلق في موسكو









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: ينطلق في موسكو لأول مرة عرض فيلم وثائقي عن متحف "الأرميتاج" الذي أنتجته الورشات الفنية السينمائية الإيطالية بالتعاون مع القيمين على المتحف، وتم إخراجه بدعم من معهدي الثقافة الإيطالي في موسكو وبطرسبورغ.

وفيما سينطلق عرضه في 12 ديسمبر المقبل في القاعة الكبيرة لمتحف تريتياكوف بموسكو ودار السينما "أورورا" في بطرسبورغ، كشفت شركة "نيبفافيلم أيموشن" التي تولت عرض الفيلم في روسيا أنه ستطلق بدور السينما الروسية بتاريخ 19 ديسمبر المقبل.

الجدير ذكره أن الفيلم يحمل تسمية "الأرميتاج، قوة الفن"(Hermitage: The Power of Art). وهو من كتابة الإيطاليان، ديدي فينالدي و،جوفاني بسكاليا وإخراج الإيطالي، ميكيلي مالي. فيما يتولى الفنان الإيطالي المعروف، توني سيفيلو، أداء دور المرشد السياحي فيه. حيث سيُطلع المشاهدين على معالم بطرسبورغ ويقرأ مقتطفات من مؤلفات الأدب الروسي. ويساعده في ذلك الصحفي التلفزيوني الروسي المشهور، إيفان أورغانت.

هذا وسيتيح الفيلم للمشاهدين فرصة للاطلاع على روائع ليوناردو، رافائيل، فان دايك، روبنز، تيتيان، رمبرانت. وكذلك قسم ترميم الأعمال الفنية وقسم الآثار في متحف الأرميتاج.