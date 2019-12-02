شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مشهد جديد من فيلم الأنميشن المنظر Spies in Disguise والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة ويُطرح فيلم Spies in Disguise، حيث قررت شركة 20TH Century عرض الفيلم يوم 25 ديسمبر الجارى.

الشركة المنتجى للفيلم، قررت الكشف عن أحد المشاهد من الفيلم المنتظر، حيث انتشر المشهد بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى.

Spies in Disguise بطولة أصوات ويل سميث وتوم هولاند، وكارين جيلان، ورشيدة جونز، وبن مندلسون، وماسي أوكا، ودي جي خالد، ومن إخراج الثنائى نيك برونو، وتروي كوان.

ويدورفيلم حول تحول أفضل جاسوس فى العالم إلى حمامة، ومن ثم حدوث العديد من المفارقات، التى تحتاج منه التصرف بـ مساعدة صديقة البشرى.

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وكان النجم العالمى ويل سميث قد أعلن لجمهوره قيامه بعمل منظار للقولون، وكشف موقع توداي أن ويل سميث ذهب إلى المستشفى للخضوع لفحص بالمنظار على القولون، واكتشف الطبيب ورما قام باستئصاله، وبعدما فحصه الطبيب اكتشف أنه ورم حميد ولا يستدعى القلق.

آخر أعمال ويل سميث كان فيلم الأكشن والدراما والخيال العلمى Gemini man وتبدأ أحداثه عندما يجد أحد صفوة القتلة المتسلسلين نفسه مُراقبا ومتتبعا ومستهدفا من شخص آخر غامض، وعند البحث يجد القاتل هنري بروجان أنه يواجه نسخة أخرى من نفسه ولكن أصغر سنا، ويشارك فى بطوله العمل مع النجم العالمى ويل سميث عدد كبير من النجوم العالمين.