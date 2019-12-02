شكرا لقرائتكم خبر عن كريمة بدير تقدم قصة "ريا وسكينة" في عرض رقص مسرحي حديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث تحت إشراف مديرها الفنى عصام عزت إنتاجها الجديد "ريا وسكينة" تصميم وإخراج كريمة بديروذلك على مدار ثلاثة ليالى متتالية تبدأ فى الثامنة مساء الثلاثاء والاربعاء والخميس 3 ، 4 ، 5 ديسمبر على مسرح الجمهورية .

العرض إعداد محمد فؤاد، ديكوروملابس أنس إسماعل ويتضمن قراءة انسانية لقضية جنائية شهيرة حيث يتناول شخصيتى "ريا وسكينة" اللتان عاشتا خلال أوائل القرن العشرين ودارت حولهما الكثيرمن الاقاويل بمعالجة جديدة تعتمد على التحليل النفسى والبحث فى الظروف الاقتصادية والمناخ الثقافى انذاك ويبرز ردود الافعال تجاه العنف الذى تعرضتا له باعتباره صراع مع الموت والعرض يقدم القصة من خلال الرقص المسرحي الحديث يتضمنه مشاهد قليلة وقصيرة تمثيليا

الجديربالذكر أن فرقة فرسان الشرق اسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم أنضمت إلى منظومة فرق دارالاوبرا المصرية وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التى لاقت استحسان وإعجاب الجمهوروحققت نجاحاً كبيراً .