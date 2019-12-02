شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد يشارك ابنته ماريا فى أغنية جديدة .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المطرب إدوارد أنه انتهى من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "رايحة لصاحباتاتى" وتجمعه لأول مرة بابنته ماريا وتمثل عودة قوية بعد غيابه عن الغناء ويراهن عليها بقوة لأنه يقدم فيها لون جديد عليه عن أعماله السابقة.





ومن المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة وتدور فى إطار كوميدى استعراضى وهى من كلمات شفيق كارم، توزيع وجيه محمد، ألحان أسامة رفعت هندسة صوت عبدالوهاب الرافعي.

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وتظهر الفنانة الشابة ماريا ابنة الفنان إدوارد ضمن مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذى تدور أحداثه فى فترة الخمسينات، من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة مع تناوله بشكل مشوق وتجسد دور مطربة ضمن الأحداث والذى يعرض حاليا على فضائية on e وحقق نسب مشاهدة عالية.

"حواديت الشانزليزيه" تأليف نهى سعيد وأيمن سليم، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى وإشراف عام حسام شوقى، ومنتج فنى فتحى إسماعيل ومدير التصوير أحمد فتحى ومهندس الديكور تامر إسماعيل، واستايلست وتصميم ملابس ملك ذو الفقار، ويقوم ببطولته النجم إياد نصار، إدوارد وداليا مصطفى، إنجى المقدم، مى سليم، سارة عادل، أمانى كمال، هاجر الشرنوبي، رباب ممتاز، محمد عبد الحافظ، منة جلال، خالد محروس، عزوز عادل، ندى عادل، وضيوف الشرف فريدة سيف النصر، حمدى الوزير، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، وليلى عز العرب.