داوود حسين يصل مطار برج العرب استعدادا لتكريمه في "الإسكندرية للمسرح العربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
وصل مساء اليوم الاثنين، الفنان الكويتي داوود حسين لمطار برج العرب، استعدادا لتكريمه غدًا خلال حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة.
وتحتضن مكتبة الإسكندرية المهرجان الوليد، وتستمر فعالياته حتى الثامن من ديسمبر الجاري.
الجدير بالذكر أن مهرجان الاسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة يُقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبدالعزيز سليمان.
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