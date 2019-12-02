نبيل الحلفاوي يقدم التعازي لأسرة الفنان محمد خيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الفنان نبيل الحلفاوي على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل محمد خيري، الذي توفي منذ قليل، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ77 عامًا.

وكتب الحلفاوي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"،: "البقاء لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ندعو له بالرحمة والمغفرة، وخالص العزاء لأسرته وذويه".

ونشر شريف خيري، نجل الفنان محمد خيري، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" تدوينة يعلن بها وفاة والده.

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وكتب شريف: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلي رحمة الله والدي الفنان محمد خيري، ستقام صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر".

وكان الفنان محمد خيري، تعرض لأزمة صحية، منذ أيام، استلزمت نقله إلى العناية المركزة بمستشفى مصر الدولي، إلى أنه وافته المنية منذ قليل.

يذكر أن الفنان محمد خيرى قدم عددًا من الاعمال الفنية المتيزة، والتى تعد من علامات السينما المصرية، وهو من مواليد القاهرة عام 1942.