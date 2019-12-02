تزوج بطلة "سك على بناتك" وحاول الانتحار بسبب ماجدة.. 10 معلومات عن الراحل محمد خيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

توفي منذ قليل الفنان الكبير محمد خيري بعد صراع مع المرض، عن عُمر ناهز الـ77 عامًا.

ونشر شريف خيري، نجل الفنان محمد خيري، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" تدوينة يعلن بها وفاة والده، وكتب شريف: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلي رحمة الله والدي الفنان محمد خيري، ستقام صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر".

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان الراحل:

- ولد محمد خيري في القاهرة عام 1942.

- أحب التمثيل منذ صغره، والتحق بمسرح كلية التجارة خلال دراسته بها، وتخرج في عام 1966، ثم بدأ العمل فى المسرح والسينما، وعمل فى أدوار صغيرة ثم التحق بالمعهد العالى للسينما وتخرج منه في عام 1970.

- قدم عددًا من الأعمال الفنية الجيدة، منها في المسرح (البكاشين، بداية ونهاية، النحلة والدبور، انطونيو وكليوباترا، السيرة المحمدية)، ومن مسلسلاته : (واحة فى بطن الجبل، بنات ثانوي، جراح الماضي، رجل غامض، العصابة، الرجل والقضبان).

- ابتعد خيري عن التمثيل فترة حيث تم تجنيده، وقال عن فترة التجنيد أن السبع سنوات التي قضاها في الجيش كانت أهم 7 سنوات في حياته.

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- حكى خيري في آخر حوار له، إنه كان في الجيش وقت حرب أكتوبر 1973، وكان في مأمورية تابعة للكتيبة التي كان يعمل بها وأثناء عمله بالمأمورية، عرف أن الحرب قامت من الراديو، ولم يكن يعرف بموعد الحرب.

- حصل خيري على بطولة مطلقة واحدة أمام ماجدة في (العمر لحظة) عن رواية يوسف السباعي، لكن عدم نجاح التجربة تجاريا، جعلها لا تتكرر.

-ظل محمد خيرى يقدم الأدوار المساعدة، وقدم قرابة 170 عملأ بين السينما والمسرح والتلفزيون.

- تزوج محمد خيري من الفنان إجلال زكي، بطلة مسرحية "سك على بنات"، والتي شاركت بدور "نادية"، مع الفنان فؤاد المهندس، لكن زواجهما لم يدم طويلا وتزوجت بعده من المخرج اللبناني يوسف شرف الدين، وبعدها انفصلت عنه لتتزوج من الكاتب نادر أبو الفتوح.

- حاول محمد خيري الانتحار، بسبب مشكلة في فيلم " العمر لحظة"

، عندما فكرت ماجدة في سحب دور البطولة منه لصغر سنه، ولكن الراحل أحمد زكي أنقذه وبعدها أعطته ماجدة "منتجة الفيلم وبطلته" بطولة الفيلم، وذلك وفقا لتصريحات صحفية لخيري قبل رحيله.

- قال في سؤاله عن الفنان محمد رمضان، إنه شاهد له مسلسل الأسطورة، وكان مسلسل جيد وأعجبه.

- للفنان الراحل نجل وحيد يدعي شريف، وقد احتفل مؤخرا بزفافه.