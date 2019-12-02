بعد تعافيه.. مروة ناجي توجه رسالة لمحمد فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت المطربة مروة ناجي رسالة للفنان محمد فؤاد، بعد تعافيه من وعكة صحية تعرض لها خلال الأيام الماضية، ألزمته دخول العناية المركزة.

ونشرت مروة صورة تجمعها بفؤاد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " حمد الله على سلامتك يا أستاذنا الكبير يا أطيب وأجدع فؤش فى الدنيا، بتمنى لك كلنا دوام الصحة والعافية وتقوم لينا ولكل اللى بيحبوك بألف سلامة".

الفنان محمد فؤاد كان قد شعر بالتعب في ساعة متأخرة مساء الخميس الماضي؛ إثر معاناته من ارتفاع بضغط الدم، وتوجه للمستشفى، وبعد خضوعه للفحص الطبي، عاد إلى المنزل بصحبة أشقائه.

ومن ناحية أخرى أحيت الفنانة مروة ناجي، حفلا غنائيا، الجمعة 15 نوفمبر الماضي، بمشاركة الفنان مدحت صالح في كايرو فستيفال.